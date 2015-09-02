تشيلسي – أزمة تواجه مورينيو لأول مرة في تاريخه

"جون ستونز هو الحل. جون ستونز هو المنقذ. جون ستونز هو جون تيري الجديد. جون ستونز باقِ في إيفرتون." هذا قد يلخص صيف تشيلسي.

بطل الدوري الإنجليزي حقق 4 نقاط من أول 4 مباريات واستقبلت شباكه 9 أهداف بأداء دفاعي كارثي.

أزمة قد تحدث لأي فريق، لكن أن يكون مدرب هذا الفريق هو الاستثنائي جوزيه مورينيو المعروف بالتزامه الدفاعي والذي كثيرا ما ألقى عليه اللوم ووصف بأنه "يركن الحافلة" هذا هو الغريب.

تشيلسي بدأ موسمه بتشكيلته نفسها التي حققت الدوري العام الماضي وبنفس العناصر.

بدأ الموسم بتعادل مع سوانزي وخسارة من مانشستر سيتي بثلاثية مع الرأفة انتقد بعده جوزيه مورينيو القائد جون تيري علنا بعد أن استبدله بين شوطي المباراة.

ثم ضم الفريق بيدرو من برشلونة وحاول مع الإنجليزي الصاعد جون ستونز مدافع إيفرتون الذي قدم طلب انتقال قبل أن يطلب فريقه 45 مليون جنيه إسترليني مقابلا له لينهي تشيلسي اهتمامه باللاعب الذي وصف بأنه خليفة جون تيري والحل السحري للدفاع.

تشيلسي استغنى في سوق الانتقالات عن المصري محمد صلاح والكولومبي خوان كوادرادو الذي لم يستمر لستة شهور مع الفريق، ورحل المخضرم بتر تشك وعاد فيليبي لويس إلى أتليتكو مدريد بعد سنة على دكة البدلاء.

في المقابل تعاقد تشيلسي مع بيدرو كما ذكر أعلاه بـ22 مليون جنيه استرليني. ومع الغاني عبد الرحمن بابا ظهير أوجسبورج الأيسر ب14 مليون. وأسمير بيجوفيتش حارس ستوك سيتي بديلا لتشك ب9 مليون.

وجاء البرازيلي كينيدي من فلومينينزي ب6 مليون. والكولومبي راداميل فالكاو على سبيل الإعارة من موناكو.

وبعد الفشل في ضم جون ستونز لجأ الفريق لإسمين مغمورين هما بابي دجيلوبودجي من نانت الفرنسي والجامايكي مايكل هيكتور من ريدينج الإنجليزي كدعم للدفاع.

بشكل عام لم يكن سوق انتقالات تشيلسي سيئا، فعبد الرحمن بابا ظهير أيسر ذو مستقبل واعد لن يتذمر من الجلوس بديلا وقد يحجز مكانا أساسيا إذا ما واصل برانيسلاف إيفانوفيتش مستواه الكارثي الذي سيدفع بسيزار أزبليكويتا من اليسار إلى اليمين ويعطي فرصة لبابا أن يشغل الناحية اليسرى.

بيدرو وكينيدي تدعيمان هجوميان مميزان، بالأخص الإسباني ذو ال25 بطولة والذي رافق ميسي لسنوات تجعله إضافة بارزة في صفوف الزُرق في ظل انخفاض مستوى البلجيكي إدين أزار.

لكن حاجة الفريق الأساسية كانت قلب الدفاع. كورت زوما لم يحجز مكانا أساسيا بمستواه المتذبذب حتى الآن.

السن يبدو أنه تمكن أخيرا من جون تيري. وجاري كاهيل لا يؤدي بشكل جيد. فوجب على مورينيو تدعيم الدفاع، نيكولاس أوتاميندي كان متاحا منذ بداية الصيف بشرط تفعيل الشرط الجزائي. جواو ميراندا مدافع أتليتكو مدريد.

التونسي أيمن عبد النور مدافع موناكو.

ركز تشيلسي على ستونز وستونز فقط ليرحل الأول لمانشستر سيتي المدجج بالنجوم ويرحل الثاني لإنتر ميلان في مشروع مانشيني الجديد ويرحل الثالث لفالنسيا بديلا لأوتاميندي ويخرج تشيلسي خالي الوفاض ليضم إسمين مغمورين قد تكون نسبة فشلهما مع الفريق أكبر من نسبة نجاحهما.

فهل يحافظ تشيلسي على لقبه وتستعيد عناصره مستواها سريعا أم تستمر بداية الموسم الكارثية التي لن تنقذها الصفقات الجديدة؟