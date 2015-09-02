انتقالات أرسنال – ' حماقة فينجر ' تقتل أحلام الفوز بالدوري؟

"بنزيمة قادم. لا؟ حسنا كافاني ربما. حسنا إبرا سينتقل لأرسنال خلال اللحظات الأخيرة". لو هكذا ستتابع أخبار المدفعجية في موسم الانتقالات الصيفية.

لكن لو كنت مشجعا مخضرما مع أرسنال فغالبا أنت تعرف نهاية كل تلك الأخبار.

أنت غالبا لا تشعر بالتفاؤل خلال سوق انتقالات قوية ولا تنتظر أول سبتمبر بفارغ الصبر كباقي جمهور الكرة في كل أنحاء العالم فقد اعتاد أرسين فينجر على إحباط مشجعيه سنويا حتى اعتادوا الأمر.

وصف جاري نيفيل المحلل الكروي وأسطورة مانشستر يونايتد فينجر في مقابلة له بأنه إما متعجرف أو أحمق ولا يمكنه الفوز بالدوري بثنائي وسط واحد منه سانتي كازورلا.

هذا العام يدخل أرسنال وهو بطل لكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية للسنة الثانية على التوالي، كل لاعبي الفريق والجماهير يتطلعون الآن للمنافسة على الدوري والتصريحات عن دعم الفريق من الإدارة وفينجر نفسه مبشرة للغاية.

بدأ أرسنال صيفه بداية نارية بضم الحارس التشيكي بتر تشك من الغريم تشيلسي بـ11 مليون جنيه إسترليني. صفقة انتظرها مشجعي الفريق منذ رحيل الألماني ينس ليمان آخر الحراس الأكفاء للفريق واستبشر الجميع بسوق انتقالات لم يروه من قبل ليفاجئ فينجر الجميع بإنهاء السوق بضم تشك فقط.

لا يخفى على أي متابع للدوري الإنجليزي وأرسنال بشكل خاص احتياجات الفريق.

مهاجم من العيار الثقيل بديلا لأوليفييه جيرو غير السيء لكنه لا يستطيع وحده قيادة فريق بحجم أرسنال للمنافسة على لقب الدوري، هو بالتأكيد ليس دينيس بيركامب أو تييري هينري أو روبين فان بيرسي.

ولاعب ارتكاز مع الصاعد فرانسيس كوكلين. ومدافع يجاور لوران كوشيلني ويشكل معه سدا منيعا أمام بتر تشك.

كثرت الأحاديث عن صفقة محتملة هي الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني حتى أن جيرو مهاجم الفريق الأساسي رحب بقدوم زميله في المنتخب لصفوف أرسنال، قبل أن ينهى بنزيمة الجدل ويؤكد بقاؤه هذا الموسم في ريال مدريد.

ثم جاء الدور على الأوروجواياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان والذي أعلن ناديه عن عدم نيته للاستغناء عنه خلال موسم الانتقالات.

حتى ظهرت إشاعات في اليوم الأخير من الانتقالات عن نية باريس سان جيرمان للاستغناء عن زلاتان إبراهيموفيتش ورغبة أرسنال في ضمه لكن بالطبع كانت محض إشاعات.

أما بالنسبة للارتكاز فلا يمكن إنكار التطور الهائل في مستوى كوكلين الذي صار من أبرز شاغلي هذا المركز في الدوري الإنجليزي لكن سنه لا زال صغيرا كما أنه لا بديل له في الفريق.

تناوب ميكيل أرتيتا وآرون رامسي شغل هذا المركز وكانت النتائج كارثية فكلاهما لا يمكنه الدفاع في مركز يحتاج لقدرات دفاعية عالية في المقام الأول وقوة بدنية تسمح للاعب الارتكاز في الالتحام مع أمثال يايا توريه ونيمانيا ماتيتش وهما يفتقران لهذه أيضا.

كما أن جاك ويلشير يميل أكثر لأداء الدور الهجومي بالإضافة لكثرة إصاباته.

كان طبيعيا أن يتم ربط أرسنال كالعادة بلاعب ارتكاز باير ليفركوزن لارس بيندر ثم لاعب ارتكاز سيفيليا الإسباني جريجوريز كريشوفياك البولندي الجنسية، كلاهما متاح بثمن يقارب الـ20 مليون جنيه إسترليني ولكن فينجر لم يتحرك ويقدم حتى عرضا كما أكد كريشوفياك بقاؤه في سيفيليا، ليصبح أحد أكثر مراكز أرسنال قوة في عهد القائد باتريك فييرا ثغرة في الفريق.

الأزمة الأخيرة في دفاع الفريق، لوران كوشيلني أثبت أنه مدافع قوي لكن بير ميرتساكر بطيء للغاية في دوري يعتمد على السرعة.

والبديلان جابرييل باوليستا وكالوم تشامبيرس قدما أداءا كارثيا أمام ليفربول في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي مما يجعل الاعتماد عليهما بصورة مستمرة مجازفة كبيرة.

لكن قناعات فينجر مستمرة ولم يبحث في السوق عن مدافع من الأساس لاقتناعه بالمتاح لديه في الفريق.

منافسة أرسنال على الدوري معتادة لكن الفوز به هذا العام وبالنظر لتدعيمات الفرق المنافسة كقطبي مانشستر وهبوط مستوى تشيلسي وعم استغلال الأمر سيأجل حلم جماهير المدفعجية عاما آخر على أمل أن يتخلى فينجر عن سياسته أو كما وصفها جاري نيفيل "حماقته".