«السيسي» يهنئ نظيره الصيني بذكرى النصر .. ويبحثان القضايا المشتركة في جلسة مباحثات ثنائية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الصينى شى جين بينغ جلسة مباحثات، صباح اليوم الاربعاء، بقاعة الشعب الكبرى بالقصر الجمهورى ببكين بمشاركة وفدى البلدين.

وبحث الزعيمان عددا من الملفات الهامة والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ومن بينها قضايا سوريا واليمن وسبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات وجهود مكافحة الإرهاب.

ووجه الرئيس السيسى التهنئة للصين حكومة وشعبا بمناسبة الذكرى السبعين للانتصار فى الحرب العالمية الثانية مشيرا إلى أن مشاركة القوات المسلحة المصرية فى العرض العسكرى الذى سيقام غدا بمناسبة احتفالات عيد النصر كان ضروريا.

وقال الرئيس السيسى أن مصر والصين أطلقتا شراكة استراتيجية شاملة مشيدا بالخطوات والجهود التى تمت لتحقيق ذلك الهدف “الشراكة” منوها إلى أان زيارته الحالية للصين هى الثانية خلال أقل من عام.

كان الرئيس السيسى قد زار بكين فى ديسمبر الماضى وأجرى مباحثات مع نظيره الصينى تناولت سبل تدعيم التعاون المشترك ومكافحة الإرهاب وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتشارك سرية مصرية مكونة من 81 ضابطا وجنديا من القوات المسلحة فى العرض العسكرى الضخم الذى يقام فى ساحة الميدان السماوى / تيانانمن / ببكين بمناسبة الذكرى السبعين للانتصار فى الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمة له فى بداية مباحثات القمة مع نظيره الصينى إن مشاركة القوة المصرية فى العرض العسكرى الذى يقام بمناسبة احتفالات الصين بالانتصار فى الحرب العالمية الثانية يعد تأكيدا لمشاركة الشعب المصرى للشعب الصينى احتفاله بهذه المناسبة.

وأضاف إنه يتطلع لزيارة الرئيس الصينى إلى مصر منوها إلى أن المشروعات التى تم التشاور بشأنها العام الماضى تتحرك بخطوات تحتاج إلى دعمكم ومساعدتكم.

من جانبه أبدى الرئيس الصينى ترحيبه وسعادته بلقاء الرئيس السيسى مرة أخرى وحضوره احتفال الصين بالذكرى السبعين لانتصار الشعب الصينى فى العدوان اليابانى والفاشية فى الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى أن حرص الجيش المصرى على المشاركة بسرية فى العرض العسكرى الذى يقام بمناسبة انتصار الصين فى الحرب العالمية الثانية خير دليل على اهتمام الحكومة المصرية بتطوير العلاقات المصرية الصينية.

وقال انه يرغب فى تسجيل شكره وامتنانه بالمشاركة العسكرية المصرية فى العرض العسكرى مشيرا إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسى حققت نتائج إيجابية وإنجازات عديدة أبرزها قناة السويس الجديدة التى سيكون من شأنها تعزيز التماسك واللحمة الوطنية.

وأضاف إن التأثير والنفوذ المصرى تحت قيادة الرئيس السيسى شهد تزايدا إقليميا ودوليا موجهة التهنئة للرئيس السيسى على تلك الإنجازات ومتمنيا للشعب المصرى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة القادمة.

وقال إنه خلال حكم الرئيس السيسى شهدت العلاقات المصرية الصينية توطيدا لأواصرالتعاون فى كافة المجالات حيث شهدت المرحلة الماضية زيارات متعددة وتوطيدا لأواصر التعاون فى كافة المجالات.

وأشار إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل مشتركة شملت كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية مؤكدا حرصه على استمرار تلك الاتصالات والارتقاء بها كما أكد أن الصين تسعى للتنسيق المستمر وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع مصر بشكل مستمر.

أ ش أ