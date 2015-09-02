لبتوع اللانسيز متقاوحووش.. متنامش بيها ومتنزلش البحر وأنت لابساها

ارتداء العدسات اللاصقة "اللانسيز" له شروط وضوابط، وللأسف يهملها أغلب من يضع العدسات سواء الطبية أو الملونة ذات المظهر الجذاب، حول هذا الموضوع نصح الدكتور حسن إسماعيل أخصائى أمراض العيون من يضع العدسات اللاصقة أى كان نوعها بالبعد عن إهمال التعليمات الواردة معها، والتى يضعها كل أطباء العيون كشرط لاستعمال العدسات اللاصقة.

>وتابع الدكتور حسن حديثه عن العدسات اللاصقة، مؤكدا على أن الإهمال فى العناية بها، واتباع إجراءات النظافة والوقاية عند التعامل معها، أمر فى غاية الخطورة قد يعرض العين للكثير من المشكلات، كالإصابة بالقرح والاحمرار وزيادة الإفرازات، كذا الاحمرار، ومن هنا حذر اخصائى العيون محبى اللانسيز من القيام بهذه الأفعال:

>- لا تنم وأنت ترتدى العدسات اللاصقة

>- لا تسبح فى البحر أو مياه حمامات السباحة المليئة بالكلور

>- لا تستخدم العدسات اللاصقة طوال اليوم دون تغيير وتنظيف العدسات اللاصقة

>- لا تستخدم العدسات اللاصقة مع وجود رياح وأتربة وغبار فى الجو

>- لا تستخدم العدسات اللاصقة دون تنظيف جيد بالمحلول

>- نظف يديك جيدا قبل وبعد استخدام العدسات اللاصقة

>

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365