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مصدر أمنى بقنا: مجهول يستقل دراجة نارية رشق محل الكهربائيات بالمولوتوف

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مصدر أمنى بقنا: مجهول يستقل دراجة نارية رشق محل الكهربائيات بالمولوتوف مصدر أمنى بقنا: مجهول يستقل دراجة نارية رشق محل الكهربائيات بالمولوتوف
صرح مصدر أمنى مسئول بأن سبب حريق محل الأدوات الكهربائية بوسط مدينة قنا إلقاء مجهولين لزجاجتين مولتوف وفقا للتحريات المبدئية نافيا القاء قنابل على المحلات التجارية بوسط المدينة.

وأضاف المصدر، أن المعاينة الأولية لمكان الحريق أفادت أن النيران نشبت بواجهة المحل دون إصابات بعد قيام مجهولين يستقلون دراجة بخارية بإلقاء زجاجتين للمولتوف بجوار المحل، ما أدى إلى اشتعال النيران بواجهة المحل وامتدت لتصل إلى داخل المحل، وأن التلفيات 4 أجهزة تليفزيون وعدد من أجهزة التليفون المحمول ولا يوجد إصابات.


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