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ضبط أسلحة غير مرخصة ومخالفات مرورية ومواد مخدرة فى حملة أمنية بالمنيا

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ضبط أسلحة غير مرخصة ومخالفات مرورية ومواد مخدرة فى حملة أمنية بالمنيا ضبط أسلحة غير مرخصة ومخالفات مرورية ومواد مخدرة فى حملة أمنية بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط أسلحة نارية بدون ترخيص وعدد كبير من المخالفات المرورية خلال الحملة التة شنتها مديرية الأمن لضبط الخارجين عن القانون.

حيث تم ضبط كل من، أحمد . ج . س 24 سنة عاطل، وعمرو . ح . م 26 سنة عاطل، وبحوزتهم 20 قطعة لجوهر الحشيش، تزن 130 جراما، تزن 2 كيلو جرام، وأحمد . م . أ 22 سنة دبلوم ، وبحوزته 36 قرصا مخدرا مختلف الأنواع ، بقصد الاتجار.

كان اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من رئيس إدارة المرور، يفيد بتمكن الحملة، من تحرير 1871 مخالفة مروية، تضمنت، (39 دراجة بخارية – 4 سيارات- 823 مخالفة دراجة بخارية – 1005 مخالفة سيارات). وتمكنت حملة لشرطة المرافق، من تحرير 133 محضرا، شمل (21 محضر إشغال طريق – 18 غرامة فورية – 94 إزالة فورية كما تم ضبط 5 متهمين هاربين، من تنفيذ أحكام قضائية، بتهمة (مشاجرة وحيازة سلاح - إطلاق أعيرة نارية – سرقة بالإكراه – تهريب تليفونات داخل سجن المنيا – مقاومة سلطات - حيازة أسلحة، فيما تم تنفيذ 700 حكم قضائى، شملت (422 حبس جزئى- 111 حبس مستأنف – 99 غرامات جزئية- 11 غرامات مستأنفة – 57 مخالفات – 10139 محصلات مالية).

بينما تم ضبط 5 قطع سلاح عبارة عن 3 بنادق خرطوش وفردين محلى الصنع و3 طلقات نارية، تم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
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