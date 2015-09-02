ضبط أسلحة غير مرخصة ومخالفات مرورية ومواد مخدرة فى حملة أمنية بالمنيا

حيث تم ضبط كل من، أحمد . ج . س 24 سنة عاطل، وعمرو . ح . م 26 سنة عاطل، وبحوزتهم 20 قطعة لجوهر الحشيش، تزن 130 جراما، تزن 2 كيلو جرام، وأحمد . م . أ 22 سنة دبلوم ، وبحوزته 36 قرصا مخدرا مختلف الأنواع ، بقصد الاتجار.
كان اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من رئيس إدارة المرور، يفيد بتمكن الحملة، من تحرير 1871 مخالفة مروية، تضمنت، (39 دراجة بخارية – 4 سيارات- 823 مخالفة دراجة بخارية – 1005 مخالفة سيارات). وتمكنت حملة لشرطة المرافق، من تحرير 133 محضرا، شمل (21 محضر إشغال طريق – 18 غرامة فورية – 94 إزالة فورية كما تم ضبط 5 متهمين هاربين، من تنفيذ أحكام قضائية، بتهمة (مشاجرة وحيازة سلاح - إطلاق أعيرة نارية – سرقة بالإكراه – تهريب تليفونات داخل سجن المنيا – مقاومة سلطات - حيازة أسلحة، فيما تم تنفيذ 700 حكم قضائى، شملت (422 حبس جزئى- 111 حبس مستأنف – 99 غرامات جزئية- 11 غرامات مستأنفة – 57 مخالفات – 10139 محصلات مالية).
بينما تم ضبط 5 قطع سلاح عبارة عن 3 بنادق خرطوش وفردين محلى الصنع و3 طلقات نارية، تم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
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