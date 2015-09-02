ضبط متهمين هاربين من 27 حكما قضائيا بالحبس فى البحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط هاربين من 27 حكما قضائيا بالحبس.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية والهاربين من تنفيذ الأحكام بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة .

وكان قد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، من ضبط " م س ع " عاطل ومقيم بندر أبو حمص والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى ( 12 ) حكم جزئى أخرهم القضية رقم 19771/2014 جنح ابو حمص ( سرقة ) والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة سنة .

كما تم ضبط " ف ع م " عامل عادى ومقيم سمخراط مركز الرحمانية والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى ( 15 ) حكم 10 جزئى 5 مستأنف أخرهم القضية رقم 5424/2014 جنح مركز الرحمانية ( تبديد ) والمحكوم علية فيها بالحبس شهر حضورى وكفالة 100 جنيه.