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مقتل 12 مدنيا يمنيا فى قصف عشوائى من قبل الحوثيين للأحياء السكنية فى تعز

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مقتل 12 مدنيا يمنيا فى قصف عشوائى من قبل الحوثيين للأحياء السكنية فى تعز مقتل 12 مدنيا يمنيا فى قصف عشوائى من قبل الحوثيين للأحياء السكنية فى تعز

صنعاء / أ ش أ /

صرحت مصادر طبية بمدينة تعز جنوب غربى اليمن بأن 12 من المدنيين قتلوا فى عمليات القصف العشوائى لمنازل المواطنين فى الأحياء السكنية التى تقوم بها قوات الميليشيات التابعة لجماعة الحوثيين وصالح منهم 5 أطفال وسيدات .
>وقالت المصادر فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن 4 من عناصر المقاومة قتلوا وأصيب 20 آخرون فى جبهة جبل جرة اثر سقوط قذيفة على موقعهم.
>وقالت مصادر محلية فى تعز إن عشرات القذائف تساقطت منذ فجر اليوم على أحياء وادى القاضى والمسبح وعصيفرة وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من بعض المنازل فى تلك الأحياء وتسبب القصف الذى لم يتوقف بموجة نزوح وهلع وترويع للمواطنين .
>وقد قامت طائرات التحالف العربى الليلة الماضية بقصف عنيف لمواقع الميليشيات ومؤيديهم فى مدينة تعز بعد ساعات من طلب الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى من قائد القوات المشتركة لدول التحالف العربى تكثيف عمليات القصف على مواقع الميليشيات فى تعز ، ومنها مقر نادى الصقر الرياضى الذى تتخذه ميليشيات الحوثيين مقرا لهم .
>وفى تطور آخر صدت المقاومة الشعبية المؤيدة للرئيس اليمنى فى محافظة تعز هجوما للمليشيات فى حى كلابة وقتلت وجرحت العشرات منهم .. وأكدت مصادر المقاومة أن قائد المجموعة قتل فى الهجوم.
>وأوضحت المصادر أن مدينة تعز تشهد منذ ساعات الفجر الأولى اشتباكات عنيفة بين المقاومة والميليشيات فى أكثر من جبهة منها كلابة وعصيفرة والقصر الجمهورى والأربعين وفشلت عناصر الميليشيات فى تحقيق أى تقدم.
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