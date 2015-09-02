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الخارجية البريطانية تجدد رفضها لوجود الأسد ضمن أى حل للأزمة السورية

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الخارجية البريطانية تجدد رفضها لوجود الأسد ضمن أى حل للأزمة السورية الخارجية البريطانية تجدد رفضها لوجود الأسد ضمن أى حل للأزمة السورية

لندن /أ ش أ/


>أكد المتحدث باسم الخارجية البريطانية، إدوين سامويل أن وجود الرئيس السورى بشار الأسد فى المشهد السياسى للبلاد ضمن أى حل سياسى للأزمة خط أحمر.
>وقال سامويل - فى تصريح خاص لقناة "سكاى نيوز" اليوم الاربعاء - "إننا لا نستطيع تصور حكومة أكثر تمثيلا للجميع مع وجود الرئيس الأسد فيها"، معربا عن دعم بلاده لجهود المبعوث الدولى إلى سوريا، ستيفان دى ميستورا من أجل إيجاد حل سياسى للأزمة السورية.
>وأوضح أن البريطانية تقر بصعوبة الوضع فى سوريا، قائلا إن "الوضع فى سوريا يمثل تهديدا للأمن القومى البريطاني، لأن سوريا أصبحت أرضا خصبة للجماعات المتطرفة".
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