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أمراض خطيرة وراء تساقط الشعر أهمها الأنيميا واضطرابات الغدد

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أمراض خطيرة وراء تساقط الشعر أهمها الأنيميا واضطرابات الغدد أمراض خطيرة وراء تساقط الشعر أهمها الأنيميا واضطرابات الغدد
بعض الأعراض المرضية التى لا يقف عندها البعض، تصبح دلالة واضحة على الإصابة ببعض الأمراض أو المشكلات المرضية التى تحتاج لعلاج، الدكتور سعد خالد، أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية، أكد خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، على أن بعض الأعراض العادية التى نمر بها يوميا، كتساقط الشعر أو تكسره قد تدل على الإصابة بمشكلة لابد من علاجها.
>وتابع الدكتور سعد متعجبا من إهمال البعض لعلاج تساقط الشعر والكشف عن أسبابه الحقيقية، والتى قد تكون مرضية، فلا يمكن للشعر أن يسقط دون أسباب، إما نفسية أو أسباب عضوية.

ومن هنا نصح الدكتور سعد بضرورة زيارة المختص فور الشعور بتساقط زائد فى الشعر، سواء لدى الرجال أو السيدات، لأنه قد ينم عن الإصابة بمشكلات التهاب فى الرأس بالغة لا تظهر وغير محسوسة بشدة، كما قد تنم عن الإصابة بضعف شديد عام فى الجسم، أو أسباب وراثية بحتة، أو مشكلة تتعلق بفروة الرأس وإصابتها بعدوى أو التهاب شديد، والأخطر أنها قد تكون علامة دالة على اضطراب بهرمونات الغدد وإفرازاتها.

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