الدكتور خالد عمارة: مشروع حكيم ناجح لتدريب شباب الأطباء بـ"طب قصر العينى"

الطبيب الناجح فى مهنته يملك معلومات طبية متجددة بجانب مهارات جسدية مثل كيفية إجراء جراحة أو طريقة علاج صحيحة ومعها صفات شخصية تمكنه من التعامل السليم مع المريض ومع الفريق الطبى ومع المجتمع والقدرة على اتخاذ القرار السليم وتنظيم العمل وهذه المهارات والمعلومات يحتاجها أى طبيب فى مصر أو حول العالم.

يقول الدكتور خالد عمارة أستاذ جراحة العظام بطب عين شمس ومؤسس المشروع إن كل عام يخرج من كليات الطب المصرية حوالى 11 ألف طبيب شاب هؤلاء الأطباء تم شحذ عقولهم بالكثير من المعلومات لكن كليات الطب المصرية لا تقدم المهارات المطلوبة لصناعة طبيب ناجح و لا يتعلم الطلاب فيها أساليب التعامل مع المجتمع التى تضمن بناء طبيب ناجح و متقن لعمله و فى نفس الوقت قادر على اتخاذ القرار الصحيح أو التعامل المهذب مع المريض أو التخطيط لحياته.

وأوضح أن مشروع طبيب حكيم ناجح هو مشروع تطوعى يتم فى 2015 للعام الرابع موضحا أن المشروع يقوم بتعويض نقاط الضعف فى تعليمنا الطبى فى مصر حيث يتكون من 12 دورة تدريبية بمعدل دورة كل شهر وكل دورة تتكون من 3 أيام موضحا أن الدورات تحتوى على محاضرات تقدم المعلومات العلمية الحديثة فى المجال الطبى بالإضافة إلى ورش عمل لتعليم المهارات التدريبية المتعلقة بهذا التخصص وجزء عبارة عن تنمية للمهارات الشخصية مثل التعامل مع المريض وفنون اتخاذ القرار و المسئولية القانونية و تنظيم الوقت ويتم تكرار الــ 12 دورة كل عام.

وأشار أستاذ جراحة العظام إلى أن الدورات تحتوى على المجالات التى تهم كل الأطباء الشباب مثل فرص السفر و التعلم داخل و خارج مصر و البحث العلمى و النشر الدولى بالإضافة إلى فروع الطب المختلفة مثل الجراحة و الأطفال و الأمراض الباطنية و النساء و الولادة و جراحة العظام.

وأكد عمارة أن هذا المشروع يشارك فيه أساتذة متخصصون متطوعون لمساعدة الشباب فضلا عن مجموعات من شباب كلية الطب وقد بدأ المشروع عام 2012 مشيرا إلى أن المشروع هذا العام 2015 يتم فى كلية طب قصر العينى فى مدرجات مركز السموم.

وأوضح أن المشروع يعمل على رفع قدرات شباب الأطباء فى مصر وقدرتهم التنافسية بحيث يكونون على نفس المستويات العالمية واليوم هناك آلاف الأطباء فى مصر و حول العالم من الذين استفادوا من هذا المشروع بصورة مباشرة .