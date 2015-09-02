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«الخارجية» تبدأ استعداداتها لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب

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«الخارجية» تبدأ استعداداتها لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب «الخارجية» تبدأ استعداداتها لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب

كلف سامح شكري وزير الخارجية، السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية برئاسة اللجنة المعنية بالإعداد لعملية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

يأتي ذلك امتدادا للدور الهام الذي تقوم به وزارة الخارجية في تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق من خلال تنظيم تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي شهدت مشاركة أكثر من 318 ألفا من المصريين بمختلف دول العالم.

وذكرت الخارجية – في بيان لها اليوم الأربعاء – أن اللجنة المعنية بمتابعة الإنتخابات بوزارة الخارجية بدأت اجتماعاتها فور الإعلان عن قرار دعوة الناخبين لمراجعة احتياجات السفارات التي ستستضيف مقار اللجان الفرعية، وتوفير كافة الإمكانات البشرية واللوجستية لإتمام العملية الانتخابية بشكل يضمن سهولة تمكين المصريين المقيمين في الخارج من المشاركة في الاستحقاق الانتخابي سواء بالترشح أو بالتصويت.

وقال السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية ورئيس اللجنة المعنية بمتابعة انتخابات المصريين بالخارج بوزارة الخارجية إن وزير الخارجية أصدر توجيهاته إلى البعثات الدبلوماسية في الخارج بضرورة الالتزام بالحيادية الكاملة خلال العملية الانتخابية المقبلة، والإسراع بتشكيل لجان الانتخاب الفرعية المشرفة على تصويت المصريين بالخارج في 139 بعثة دبلوماسية حول العالم، كما وجه بإعداد خطة متكاملة لتعزيز البعثات ذات الكثافة التصويتية المرتفعة، على أن يبدأ تدريب الكوادر المشاركة بمقر ديوان الوزارة خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا لإيفادهم إلى البعثات التي شهدت إقبالا تصويتيا غير مسبوق خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأوضح نائب وزير الخارجية أن الوزارة سوف تشارك خلال الفترة القادمة في اجتماعات تنسيقية مع اللجنة العليا للانتخابات وأجهزة الدولة المعنية بالعملية الانتخابية لوضع اللمسات الأخيرة والترتيبات النهائية لمشاركة المصريين في الخارج في العملية الانتخابية، سواء فيما يتعلق بإرسال أجهزة القاريء الالكتروني Tablets إلى البعثات، أو الترتيبات الخاصة بربط اللجان الفرعية بالبعثات بشبكة إلكترونية مؤمنة لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أية محاولات لتكرار التصويت، بالإضافة إلى وضع الضوابط المنظمة لعملية التصويت.

وأكد السفير حمدي لوزا التزام وزارة الخارجية الكامل بنقل استفسارات المواطنين التي ترد عبر بعثاتنا الدبلوماسية بالخارج إلى اللجنة العليا للانتخابات، كما أشار إلى أن الوزارة ستنسق بين اللجنة العليا للانتخابات والسفارات الأجنبية المعتمدة بمصر بشأن مشاركة ممثلين عن تلك السفارات في متابعة العملية الانتخابية كزائرين.

أ ش أ

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