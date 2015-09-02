إصابة ست طالبات إثر انقلاب حافلتهن في أبها

أصيبت ست طالبات وسائقهن بجروح بسيطة أمس الثلاثاء إثر انقلاب حافلتهن في مدينة أبها.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أن غرفة العمليات تلقت عند الساعة الواحدة من ظهر أمس بلاغاً عن انقلاب باص طالبات بحي الموظفين في مدينة أبها، وعلى الفور تم توجيه أربعة فرق إسعافية وفرقتي استجابة متقدمة للموقع، وفرق من الدفاع المدني.

وقال إن الحادث عبارة عن انقلاب "ميكروباص" يقل ست طالبات وسائقهن، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين في الموقع، ونقل حالتين لمستشفى عسير المركزي، إضافة إلى حالتين نقلت عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية وإصاباتهم بسيطة.

أما بقية الطالبات أصبن ببعض الخدوش والكدمات البسيطة، وتم استلامهم من الموقع من قبل أولياء أمورهن عقب الكشف عليهم والتأكد من سلامتهن، إضافة إلى السائق الذي لم يصب سوى ببعض الخدوش والكدمات.