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رئيس بعثة المصالح الإيرانية بالقاهرة ينفي تهديد بلاده بقطع العلاقات مع مصر

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رئيس بعثة المصالح الإيرانية بالقاهرة ينفي تهديد بلاده بقطع العلاقات مع مصر رئيس بعثة المصالح الإيرانية بالقاهرة ينفي تهديد بلاده بقطع العلاقات مع مصر

كتب : أ ش أ منذ 19 دقيقة

نفى السفير مجتبي أماني رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، ما تردد حول تهديد إيران بقطع علاقاتها مع بسبب موقف الرئيس محمد مرسي المناوئ لنظام بشار الأسد.

وقال السفير أماني ردا على ما تردد حول تهديد إيران لمصر بقطع العلاقات، إن هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أنه تم ترديد مثل هذا الخبر منذ نحو شهرين وتم نفيه من جانب المسؤولين في البلدين.

وأضاف أن الإعلام الصهيوني هو مصدر هذا الخبر الذي تم بثه على الإذاعة الإسرائيلية والغرض منه ومن مثل هذه الأخبار صرف الأنظار عن قضايا الأمة الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية في إطار محاولات صهيونية لتهويد القدس ومواصلة الظلم للشعب الفلسطيني.

وتابع "أن نشر مثل هذه الأخبار في الوقت الجاري يستهدف إشعال فتنة طائفية بين السنة والشيعة"، مؤكدا أن الغرض من التعاون المصري الإيراني بشأن سوريا كما أكد الرئيس مرسي وقف نزيف الدم السوري والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، مشيرا إلى أن هذا التعاون مثمر ويخدم المنطقة بأسرها، وداعيا وسائل الإعلام المصرية لعدم نشر مثل هذه الأخبار ذات المصادر المجهلة.

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