3000 ناخب يكملون نصاب مركز انتخابي في الباحة

أكملت إحدى المراكز الانتخابية بمنطقة الباحة نصابها من حيث تسجيل الناخبين ب3000 ناخب.

واوضح أمين منطقة الباحة رئيس اللجنة المحلية للانتخابات البلدية م. محمد المجلي بان المراكز ال 31 في المنطقة شهدت إقبالاً كبيراً من الناخبين والناخبات حيث سجل 1963 ناخباً وناخبة أسماءهم منهم 153 ناخبة.

موكدا تطبيق الضوابط الشرعية التي تتضمن استقلالية مراكز النساء الانتخابية بنسبة 100% إلى جانب ضوابط لتنفيذ الحملات الإعلانية.

مشيراً بانه تم الاطلاع على سير عملية قيد الناخبين في عدد من المراكز الانتخابية في مدينة الباحة، وتفقد ما وفرته اللجان الفرعية من إمكانات وتجهيزات في المراكز لاستقبال المواطنين.

من جهة ثانية، زار أمين منطقة الباحة لجنة الفصل في الطعون الواقعة في مبنى الأمانة، واطلع على سير العمل، واستمع إلى شرح تفصيلي عن مهام اللجنة ودورها خلال فترة قيد الناخبين وحتى مباشرة أعضاء المجالس البلدية أعمالهم الجديدة.

وعبر المجلي عن شكره لجميع العاملين في المراكز واللجان الانتخابية على ما يبذلونه من جهود تجاه هذا الحدث.