فسخ التعاقد مع شركة مشغلة للمقاصف المدرسية بالقصيم

استجابت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم لقضية حالة التسمم التي حصلت الاثنين لمجموعة من الطلاب في عدد من المدارس شمال بريدة وعقد اجتماع عاجل لهذا الشأن.

وتابعت الإدارة بمزيد من الاهتمام والمسؤولية حالات التسمم التي وقعت لبعض طلاب المدارس بمدينة بريدة، حيث تم تشكيل لجنة عاجلة من الإدارات والأقسام المختصة برئاسة عبدالرحمن الصمعاني المساعد المدرسي، وبإشراف مباشر من عبدالله الركيان مدير عام التعليم بالمنطقة.

وبعد دراسة التقارير المقدمة والاطمئنان على سلامة الطلاب تقرر ما يلي:

أولاً: فسخ العقد المبرم مع الشركة المشغلة لمقاصف مدارس البنين لهذا العام الدراسي اعتباراً من أمس الثلاثاء.

ثانيا: تطبيق الشروط الجزائية والغرامات اللازمة وفقاً للنظام بحق الشركة المشغلة.

ثالثاً: على مديري المدارس تشغيل المقاصف المدرسية تشغيلاً ذاتياً أو بعقود مفردة مع الأفراد أو المؤسسات المصرح لهم بمزاولة المهنة في مجال تقديم الأغذية والإعاشة.

رابعاً: الالتزام بالاشتراطات الصحية والقائمة الغذائية للمنتجات المعتمدة من قبل لجنة تطوير الاشتراطات الصحية والموجودة على بوابة خدمات الطلاب بالصفحة الرئيسية لموقع الإدارة الإلكتروني.

وتقدم الإدارة العامة شكرها الجزيل لمديرية صحة منطقة القصيم، على تعاونها الدائم ومساندتها، ولكل من تفاعل مع موضوع حالات التسمم، من أفراد المجتمع والإعلاميين، باعتبارهم شركاء "تعليم القصيم" الدائمين، سعياً لمواصلة النجاحات وخدمة كافة أفراد المجتمع.