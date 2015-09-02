الرياض: 254 مركزاً يستقبل الناخبين والمرشحين

واصلت مراكز تسجيل المرشحين ولليوم الثاني على التوالي تسجيل اسماء المرشحين للانتخابات البلدية بمنطقة الرياض ومحافظاتها ومدنها ومراكزها.

وقد تم تسجيل (158) مرشحاً ومرشحة، حيث بلغ اجمالي عدد المرشحين والمرشحات الذين تم استقبالهم خلال اليومين الماضيين (470) مرشحاً ومرشحة.

وستواصل اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمنطقة الرياض وفي كافة مراكزها الانتخابية ال 254 المنتشرة في عدة مواقع استقبال الناخبين والمرشحين الراغبين في ترشيح اعضاء المجلس البلدي من الرجال والنساء.

وستستمر فترة تسجيل المرشحين والمرشحات في جميع مراكز تسجيل المرشحين بمنطقة الرياض لمدة 17 يوماً.

يشار الى انه بلغ عدد المقيدين في منطقة الرياض منذ بداية الدورة الثالثة وحتى أمس الأول 26586 ناخباً وناخبة.