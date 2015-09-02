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لجنة الطعون في انتخابات تبوك تحذر من استخدام وسائل الاتصال

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لجنة الطعون في انتخابات تبوك تحذر من استخدام وسائل الاتصال لجنة الطعون في انتخابات تبوك تحذر من استخدام وسائل الاتصال

    حذرت لجنة الطعون والمخالفات في الانتخابات البلدية بمنطقة تبوك من استخدام وسائل الاتصالات المختلفة التي يحث فيها بعض المرشحين الناخبين على ترشيحه.

وأكدت بأنها تعتبر مخالفةً لتعليمات الحملات الانتخابية وبالتالي يفتح المرشح على نفسه باب الطعن في ترشحه لعضوية المجالس البلدية أمام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية.

وقال رئيس اللجنة المستشار القانوني فهد الجعفري إن كل مرشح يقوم باستخدام الرسائل النصية (sms) أو الوسائط (mms) عبر الجوال، أو المنافذ الاتصالية الأخرى  يحث فيها على انتخابه تعتبر مخالفة واضحة وصريحة، ما لم تتم وفق معايير الحملات الانتخابية.

وأضاف: أنه يحق لكل ناخب أو مرشح آخر منافس التقدم بالطعن في ترشح من قام بإرسال مثل هذه الرسائل أمام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية؛ حيث إن الوسيلة الدعائية المستخدمة والمتمثلة في رسائل الجوال واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وخلافها تعد من الوسائل المحظور استخدامها بموجب المادة (32) من تعليمات الحملات الانتخابية، وتابع: كما أن القيام بأي فعاليات أو أنشطة دعائية قبل الفترة المخصصة للحملات الانتخابية للمرشحين يعد مخالفة أخرى لتعليمات الحملات.

 وحث الجعفري المرشحين على قراءة تعليمات الحملات الانتخابية والالتزام بها، موضحاً أنها تشمل التعليمات فترة الحملات الانتخابية وآلية إصدار تراخيص الحملات الانتخابية من اللجان المحلية للانتخابات ونوعية الوسائل المستخدمة فيها وطرق الدعاية والإعلان حيث روعي في التعليمات أن تكون شاملة ومفصلة وواضحة منعاً لأي لبس جراء الفهم الخاطئ لموادها.

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