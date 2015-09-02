وزير الحج يشدد على أهمية سرعة إنهاء إجراءات قدوم الحجاج

تفقد وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار أمس, مكتب الوكلاء الموحد بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، في إطار الوقوف على آخر استعدادات مؤسسات أرباب الطوائف لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام.

واطلع معاليه على استعدادات المكتب والجهود التي يقدمها في استقبال الحجاج، واستلام خط السير للحاج, وقراءة الباركود المرخص إلكترونياً، وحمل العفش للموقع المخصص للحاج ونقله للحافلات في أوقات قياسية, وكذلك البرامج والمعلومات التوعوية والإرشادية التي تخدم ضيوف الرحمن من خلال الشاشات أثناء وجودهم وجلوسهم بالمطار، وبث وسائل ترحيبية بقدومهم إلى المملكة مع تقديم الهدايا والورود ترحيباً واحتفاءً بمقدمهم.

وأكد وزير الحج ضرورة التزام بالخطط التي وضعتها الوزارة لتحقيق أقصى درجات التنسيق والتعاون والتكامل بين جميع المؤسسات، وفقاً لما تضمنته خططها التشغيلية لموسم الحج الحالي، مشدداً على أهمية خدمة حجاج بيت الله الحرام وسرعة إنهاء إجراءات قدومهم، مطالباً بأهمية دور الرقابة الذاتية وقيامها بدورها الوقائي لتحقيق مزيد من معدلات الأداء، والاستمرار في البرامج التدريبية وانتقاء العنصر البشري لتقديم أفضل الخدمات التي يتطلع إليها ولاة الأمر في هذه البلاد لضيوف الرحمن.