الأرصاد : ارتفاع في درجات حرارة الطقس والعظمى بالقاهرة 37

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال وجنوب الصعيد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فارتفاع الموج معتدل أما البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب والرياح على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

الإسكندرية 26 33

> مطروح 22 32

> بورسعيد 26 33

> دمياط 26 32

> كفر الشيخ 25 33

> الإسماعيلية 25 37

> السويس 26 37

> العريش 24 34

> نخل 17 36

> طابا 24 37

> الطور 26 36

> مرسى علم 28 39

> الغردقة 28 39

> شرم الشيخ 28 39

> رفح 23 33

> كاترين 16 35

> سيوة 21 39

> المنيا 23 37

> الفيوم 24 37

> رأس سدر 26 37

> أبوسمبل 25 40

> وسط الدلتا 24 37

> أسيوط 23 38

> سوهاج 26 39

> الأقصر 24 40

> أسوان 26 41

> شلاتين 28 39

> حلايب 30 36

> الوادى الجديد 23 40

> قنا 26 42

> نويبع 26 37

> السلوم 21 32.