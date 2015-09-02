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«عمرو نصر» نقيبًا للطيارين بـ 150 صوت

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«عمرو نصر» نقيبًا للطيارين بـ 150 صوت «عمرو نصر» نقيبًا للطيارين بـ 150 صوت

فاز الطيار عمرو نصر بمنصب نقيب الطيارين بعدد أصوات بلغ مجموعه 150 صوتا، متفوقا على منافسه الطيار حسن أبو عميره بـ 45 صوتا.

 جاء ذلك فى الانتخابات التى جرت أمس الثلاثاء، وبذلك يكون الطيار عمرو نصر النقيب الثالث للطيارين المدنيين خلفا للنقيب السابق الطيار أشرف عبد الباقى.

ويجرى حاليا فرز أصوات الناخبين على مقاعد أعضاء مجلس الإدارة والتى يتنافس فيها 23 مرشحا منهم 13 فوق السن وهم كل من الطيارين أحمد مشعل، أشرف عبد الباقى، شريف المستكاوى، شريف محسن، طارق زهران، عادل الشرباشى، عماد أبو العلا، ماجدة مالك، محمد أرمان، محمد المصرى، معتز عبد المعطى، هشام الشارونى، ووائل الغندور.

ويتنافس 10 مرشحين تحت السن على عضوية مجلس إدارة النقابة وهم كل من الطيارين إبراهيم الخشاب، أحمد توفيق، أحمد مجدى، أكرم الخضرى، عاصم سليمان، على رشدى، عمرو سماحة، محمد على، هشام السيد، وهيثم البركاوى.

أ ش أ

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