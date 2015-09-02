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تجديد حبس 4 متهمين 15 يوما خطفوا مفتش صيادلة وصوروه عاريا لسرقته بسوهاج

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تجديد حبس 4 متهمين 15 يوما خطفوا مفتش صيادلة وصوروه عاريا لسرقته بسوهاج تجديد حبس 4 متهمين 15 يوما خطفوا مفتش صيادلة وصوروه عاريا لسرقته بسوهاج
قررت محكمة جنح بندر سوهاج برئاسة المستشار هيثم عبد الكريم وسكرتارية جمال محمد على بتجديد حبس المتهمين سفيان خ ووليد خ وآيات أ وسحر ع، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بخطف مفتش صيادلة وتصويره عاريا بعد سرقة هاتفه المحمول ونقوده وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة على بياض.

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم أول بسوهاج بلاغا من المجنى عليه محمود م. م. مفاده أنه أثناء سيره بسيارته الخاصة بشارع البحر بدائرة القسم فوجئ بالمتهمين الأول والثانى يستقلان موتوسيكل، وسقطا على الأرض وأصيب أحدهما قام المجنى عليه بتوصيلهما إلى إحدى الشقق الخاصة بهما وكانا فى انتظارهما المتهمتين الثالثة والرابعة، ثم قاموا جميعا بالتعدى عليه وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ ألف جنيه وأجبروه على خلع ملابسه عاريا وتصويره وتهديده بعدم إبلاغ الشرطة، ثم قاموا بإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة على بياض.

بعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات صحة أقوال المبلغ، وتم القبض على المتهمين وبعرضهم على النيابة، أمر حمادة الصغير وكيل نيابة قسم أول سوهاج بإشراف المستشار أحمد جمال عوض مدير النيابة وسكرتارية جمال محمد على وجميل عبد الله وهانى عبد النور بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، تم تجديدها إلى 15 يوما .
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