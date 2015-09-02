فرنسا: مصرع ثمانية أشخاص على الأقل في حريق هائل بمبنى سكني بباريس

لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مصرعهم من بينهم طفلان في حريق هائل شب فجر اليوم الأربعاء في أحد المباني السكنية بحي شعبي بالدائرة الـ18 بباريس، بحسب قوات الدفاع المدني الفرنسية.

و صرح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف – عقب وصوله لموقع الحريق برفقة عمدة باريس آن هيدالجو – بأن الحادث أسفر عن إصابة أربعة آخرين بإصابات متفاوتة.

وأضاف كازنوف إنه تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات هذا الحادث، معربا عن عميق تضامنه مع أسر الضحايا والمصابين.

و قد تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة دخان كثيفة من العقار السكني فيما تتواصل جهود السيطرة عليه بشكل كامل بواسطة أكثر من ٦٠ رجل إطفاء بالإضافة إلى 20 عربة إطفاء.

أ ش أ