السيسي بشهد توقيع 3 اتفاقيات مع نظيره الصيني

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الصينى شى جين بينج، اليوم الأربعاء، التوقيع على 3 اتفاقيات بين البلدين عقب جلسة المباحثات الثنائية التى ستعقد بينهما بقاعة الشعب.

وتعد الاتفاقية الأولى باسم الاتفاقية الإطارية لرفع الكفاءة الإنتاجية المصرية وكان قد تم التوقيع عليها فى القاهرة 15 يونيو الماضى بالأحرف الأولى، وسيوقه من الجانب المصرى أشرف سالمان وزير الاستثمار ووزير التجارة المصرى ومن الجانب الصينى وزير التجارة والصناعة الصينية ورئيس هيئة التنمية والإصلاح.

وتخصص هذه الاتفاقية الإطارية لمشروعات الطاقة والنقل وهناك 14 مشروعا تم الاتفاق عليها فى إطار الأولويات المصرية ومن بين تلك المشروعات تمويل مشروع القطار الكهربائى بين القاهرة والعاشر من رمضان وبلبيس.

كما توجد اتفاقية قرض صينى بحوالى 100 مليون دولار من بنك التنمية الصينى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أما الاتفاقية الثالثة خاصة بمنحة بمبلغ 30 مليون دولار من وزارة التجارة الصينية إلى مركز الاستشعار عن بعد موجهة للأقمار الصناعية وأن هذا المشروع تابع لوزارة البحث العلمى وحصل على موافقة مجلس الوزراء.

وكالات