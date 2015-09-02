مسئولون: أمريكا تستخدم طائرات بدون طيار لملاحقة قادة داعش فى سوريا

قال مسئولون أمريكيون إن وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية "سى آى أيه" وقوات العمليات الخاصة الأمريكية بدأوا عملية جديدة لملاحقة العناصر الإرهابية المشتبه بها فى سوريا، فى إطار برنامج منفصل عن الحملة العسكرية الأمريكية الواسعة التى يتم شنها ضد عناصر تنظيم داعش.

وأضاف المسئولون اليوم الأربعاء وفقا لصحيفة واشنطن بوست أن "سى آى أيه" وقيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية يستخدمون طائرات بدون طيار للتحليق فوق سوريا لشن ضربات جوية استهدفت مؤخرا عددا من كبار قادة تنظيم داعش.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن من بين الذين استهدفتهم غارات الطائرات أحد العناصر البريطانية والذي يُعتًقد بأنه مهندس مواقع تنظيم داعش الاليكترونية التى تقوم بالتحريض على شن هجمات ضد الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى مشاركة مركز مكافحة الإرهاب التابع للوكالة الأمريكية والذى يعتقد كثير من المسئولين بأنه وراء إجهاض تهديدات تنظيم القاعدة.

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