إزالة 22 حالة تعد على الأراضى الزراعية بـ 3 مراكز بسوهاج

أكد المهندس مراد محمد حسين، مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بسوهاج، أن مديرية الزراعة، بالتعاون مع الوحدات المحلية بمراكز سوهاج وجهينة والعسيرات، نجحت فى إزالة 22 حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة، على مساحة فدان و9 قراريط و18 سهما .

وأضاف مدير عام الشئون الزراعية فى تصريحات صحفية، أن المديرية تواصل جهودها وحملاتها للقضاء على تعديات الأراضى الزراعية، تنفيذًا للقرارات الإدارية والأحكام القضائية بإزالتها.

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