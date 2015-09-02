إنشاء مقر جديد للإدارة التعليمية ببئر العبد وتوسعة وصيانة 15 مدرسة

صرح المهندس عدلى اليمانى رئيس مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء، أنه جار العمل فى إنشاء مقر جديد للإدارة التعليمة بالمدينة، بالإضافة إلى توسعة وبناء أجنحة جديدة لعدد من المدارس وهى مدرسة سلمانة الابتدائية، ومدرسة سلمانة الإعدادية، ومدرسة النجاح الابتدائية ومدرسة الجناين الابتدائية، ومدرسة عاطف السادات الابتدائية .

وأشار اليمانى، إلى متابعة العمل فى إنشاء مدرسة الهميصة الابتدائية ، وبناء أسور لمدارسة التلول الابتدائية ومدرة التلول الإعدادية، ومدرسة قاطية الابتدائية، ومدرسة الزهور الابتدائية ومدرسة الضبعة الابتدائية، ومدرسة بئر العبد الثانوية الصناعية، ومدرسة سالمان ضيف الله الابتدائية . وصيانة شاملة لمدرسة الخربة والمدرسة الثانوية التجارية بئر العبد.