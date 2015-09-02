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اليوم ..ورشة عمل بين جامعة سوهاج وبرنامج الاتحاد الأوروبى

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اليوم ..ورشة عمل بين جامعة سوهاج وبرنامج الاتحاد الأوروبى اليوم ..ورشة عمل بين جامعة سوهاج وبرنامج الاتحاد الأوروبى
تنظم إدارة المشروعات بجامعة سوهاج اليوم الأربعاء ورشة عمل فى إطار التعاون بين جامعة سوهاج وبرنامج الاتحاد الأوروبى بقاعة السمينار بكلية العلوم وبحضور د. ياسر الشايب منسق الاتحاد الأوروبى بجمهورية العربية، صرح بذلك د. نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج.

وأوضح د. أحمد حسانين المدير التنفيذى لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة أن الورشة ستناقش عدة موضوعات من أهمها تعريف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على المشروعات والمنح، التى يمكن لهم الحصول عليها من برنامج الاتحاد الأوروبى .
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