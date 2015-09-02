طفلة الـ14 عاما طلعت من جحيم زوجة الأب لتقع بين مخالب زوجها العجوز

"أمى ماتت وسابتنى وأنا عندى 11 سنة وأبويا اتجوز رغم أنى قولتله أنا هشيل هم البيت ولكنه رفض وقال أخواتى الولاد عايزين حد يرعاهم وأنا صغيرة وبعد ما شرفت مراته فى البيت شوفنا أيام سودة كل حاجة كانت بحساب حتى كانت تخلينى اغسل لها رجليها وأخدمها وعائلتها اللى احتلوا البيت وبعد شهرين من زواجها من والدى خلتنى أسيب المدرسة واقعد فى وشها ألعن اليوم اللى اتولدت فيه وكملت مأساتى لما بلغت الـ14 وجوزتنى غصب عنى لراجل عنده 50 سنة شوفت معاه الويل وخرجت من الجوازة بطفله وشايلة الرحم"

تلك مأساة تعرضت لها الزوجة "وفاء.ج" بعد وقوفها فى دعوى خلع ونفقة أمام محكمة الأسرة بإمبابة ضد زوجها "على.ص" فى دعواها التى حملت رقم 9287 لسنة 2015، بعد أن تزوجها وهى فى سن الـ14 ثم رماها لأهلها بعدما أصيبت بالمرض بعد 5 سنوات قضتها معه، وأنجبت فيها طفلتهما هالة، وقد طالبت فى دعواها بالطلاق والنفقة لها ولابنتهما.