الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى فى القاهرة 37 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس اليوم الأربعاء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا هذا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال وجنوب الصعيد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتسجل درجات الحرارة العظمى على

القاهرة

الإسكندرية

أسوان

موضوعات متعلقة..

>

الأرصاد السعودية : طقس الحج حار وسط النهار ومعتدل ورطب ليلا

37 درجة مئوية والصغرى 25 درجة، وفىتبلغ العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 26 درجة، فى حين تصل العظمى على41 درجة مئوية والصغرى 26 درجة.