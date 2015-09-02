لو شعرك بيقع.. الميزو ثيرابى أفضل الحلول لعلاج تساقط الشعر

التغذية السليمة والاهتمام بالحصول على جميع العناصر الغذائية، من أهم الطرق الفعالة لحماية الشعر من التساقط، ولكن هناك العديد من الأسباب التى قد تعيق توصيل تلك العناصر الهامة لبصيلات الشعر وبالتالى يصاب بالضعف والتساقط.

أوضحت الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، أهم وأحدث الطرق العلاجية لمنع تساقط الشعر وهو حقن فروة الرأس بمادة الميزوثيرابى.

>تبعا لرأى "هديل" فالميزوثيرابى هو مجموعة من الفيتامينات والمعادن التى تعمل على تغذية الشعر بشكل مباشر ومحدد، وفى بعض الحالات قد يتطلب الأمر إضافة نسبة قليلة من مادة الكورتيزون، للعمل على زيادة تحفيز البصيلة على النمو.

وتصلح تلك الطريقة بشكل خاص لمرضى الأنيميا وفقر الدم، ففى تلك الحالات تكون الاستفادة من تناول المكملات الغذائية ضئيل الأثر على الشعر، وغالبا ما يقوم الجسم بتوزيع تلك العناصر بصورة تتميز بالأولوية، والتى يعطيها لأعضاء الجسم الأكثر أهمية بالنسبة له، وما يتبقى منها يرسل أخيرا إلى الشعر والأظافر كونها من الأعضاء الأقل أهمية تبعا لعمل ميكانيزم الجسم.

لذا ففى العديد من الحالات يكون تأثر الشعر بتناول الفيتامينات التعويضية أمرا غير كافى لمنع تساقطه .

وعن عدد الجلسات التى قد يحتاجها الشعر لبداية نموه، أوضحت "هديل" أن عدد الجلسات يتحدد تبعا لشدة الحالة، وغالبا لا يقل عن ثلاثة إلى أربع جلسات بواقع جلسة واحدة كل أسبوعين.