السيسى ونظيره الصينى يشهدان التوقيع على اتفاقيتى رفع كفاءة الإنتاج وقرض بنك التنمية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الصينى، مراسم التوقيع على اتفاقيتين بين البلدين، الاتفاقية الأولى باسم الاتفاقية الإطارية لرفع الكفاءة الإنتجاية المصرية، وكان قد تم التوقيع عليها فى القاهرة 15 يونيو الماضى، بالأحرف الأولى وقام، بالتوقيع من الجانب المصرى أشرف سالمان وزير الاستثمار ووزير التجارة المصرى ومن الجانب الصينى وزير التجارة والصناعة الصينية ورئيس هيئة التنمية والإصلاح.

وقال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن الاتفاقية الإطارية مخصصة لمشروعات الطاقة والنقل وهناك 14 مشروعا تم الاتفاق عليها فى إطار الأولويات المصرية، لافتا إلى أنه من بين تلك المشروعات تمويل مشروع القطار الكهربائى بين القاهرة والعاشر من رمضان وبلبيس.

وأضاف منير فخرى عبد النور أن الاتفاقية الثانية، عبارة عن قرض صينى بنحو 100 مليون دولار من بنك التنمية الصينى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.