أخبار عاجلة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى ونظيره الصينى يشهدان التوقيع على اتفاقيتى رفع كفاءة الإنتاج وقرض بنك التنمية

Google+ Print
السيسى ونظيره الصينى يشهدان التوقيع على اتفاقيتى رفع كفاءة الإنتاج وقرض بنك التنمية السيسى ونظيره الصينى يشهدان التوقيع على اتفاقيتى رفع كفاءة الإنتاج وقرض بنك التنمية
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الصينى، مراسم التوقيع على اتفاقيتين بين البلدين، الاتفاقية الأولى باسم الاتفاقية الإطارية لرفع الكفاءة الإنتجاية المصرية، وكان قد تم التوقيع عليها فى القاهرة 15 يونيو الماضى، بالأحرف الأولى وقام، بالتوقيع من الجانب المصرى أشرف سالمان وزير الاستثمار ووزير التجارة المصرى ومن الجانب الصينى وزير التجارة والصناعة الصينية ورئيس هيئة التنمية والإصلاح.

وقال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن الاتفاقية الإطارية مخصصة لمشروعات الطاقة والنقل وهناك 14 مشروعا تم الاتفاق عليها فى إطار الأولويات المصرية، لافتا إلى أنه من بين تلك المشروعات تمويل مشروع القطار الكهربائى بين القاهرة والعاشر من رمضان وبلبيس.

وأضاف منير فخرى عبد النور أن الاتفاقية الثانية، عبارة عن قرض صينى بنحو 100 مليون دولار من بنك التنمية الصينى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365