اتحاد العمال يوقف صرف أموال دعم مرشحى البرلمان بسبب "المركزى للمحاسبات"

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، عن وقف صرف أموال كنوع من تقديم الدعم لكل المرشحين المنتمين للتنظيم النقابى فى انتخابات مجلس النواب القادمة، والذى كان مقررا بمبلغ 20 ألف جنيه، والاكتفاء بالدعم المعنوى، ما دفع العشرات للتراجع عن الترشح للانتخابات بحجة "عدم وقوف الاتحاد بجانبه"، على الرغم من التزام الاتحاد بتنظيم لقاءات للقيادات والعاملين لحثهم على التصويت لمرشحين بعينهم.

وقال جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن اختيار عناصر عمالية جادة سيساعد على مناقشة التشريعات العمالية مثل مشروعات قوانين التأمينات والعمل والنقابات العمالية والتى شارك الاتحاد فى إعدادها.

وأرجع الاتحاد العام عدم صرف الدعم المالى بعد أن أفتى مجلس الاتحاد بأن الجهاز المركزى للمحاسبات سيسجل مخالفة بدعوى إهدار المال العام لأن دعم المرشحين ليس منصوص عليه فى قانون النقابات العمالية، ولم يحصل على موافقة الاتحاد "شهادة الصفة العمالية" للمشاركة فى قوائمة انتخابية، سوى كلا من: المرشحين على القوائم وهم "جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام، محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، جمال عقبى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، جمالات رافع، أمينة المرأة بالاتحاد العام، مجدى البدوى، رئيس الاتحاد المحلى لعمال حلوان".

أما الذين لم يحصلوا على شهادة الصفة العمالية لترشحهم فى الانتخابات بنظام الفردى الذى لا يشترط الحصول على الشهادة، كل من: عماد حمدى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، عزت شديد الأمين العام لنقابة المالية والضرائب والجمارك، فتحى عبد اللطيف رئيس اتحاد نقابات العمال بالإسكندرية، سيد حامد رئيس اتحاد عمال قنا، أحمد فاو، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، علاء طلبة، أمين صندوق نقابة الغزل والنسيج، خالد الفقى، رئيس نقابة الصناعات الهندسية، المهندس محمد سعفان رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، حسام عماد الدين محمد نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أشرف الدوكار رئيس الاتحاد المحلى لعمال العاشر من رمضان.