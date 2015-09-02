محافظ المنوفية يشدد على تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار والأسواق

أصدرت إدارة حماية المستهلك والإرشاد الاستهلاكى بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم نشرتها الدورية لتوعية المواطنين بطرق الشراء الصحيحة للحفاظ على سلامتهم وحمايتهم من الغش التجارى والسلع غير المطابقة للمواصفات.

وأشار المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم أن الدولة تولى قطاع الصحة اهتماما كبيرا لما لهذا القطاع من أهمية بالغة مشددا على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار والأسواق والتأكد من مطابقة المعروض من السلع والمواد الغذائية للمواصفات الصحية والغذائية المطلوبة، وتحرير المحاضر الفورية ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جدير بالذكر أن النشرة الدورية التى تصدر عن إدارة حماية المستهلك والإرشاد الاستهلاكى بمديرية التموين بالفيوم تشتمل على نصائح لمظاهر الغش والفساد فى اللحوم بأنواعها إلى جانب الإرشادات اللازمة لصحة آمنة وغذاء آمن، وكذلك تحذيرات من استخدام بعض الأدوات المتداولة فى تعبئة المواد الغذائية، وتشمل التحذيرات، اللحوم الطازجة والمفرومة واللانشون والبسطرمة، وقد أكدت التحذيرات عدم وجود أختام واضحة على اللحوم ووجود تغيير بالشكل الظاهرى، مع مراعاة توافر الأدوات المستخدمة فى الحفظ كالشنط البلاستيكية التى لابد أن تكون مطابقة للمواصفات الصحية وكذلك الحذر من تخزين الأطعمة فى أوراق الألمونيوم لمدة طويلة.