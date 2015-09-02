"التحالف الشعبى" بالإسكندرية يطالب بإقالة المحافظ بسبب انتشار القمامة

طالب معتز الشناوى أمين إعلام حزب التحالف الشعبى والمرشح المحتمل عن دائرة مينا البصل، بإقالة هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، لإصدار أوامره لرئيس شركة نهضة مصر ، القائمة على جمع القمامة بالمحافظة، بإلقاء مخلفات القمامة والبناء بمنطقة الـ١٣٠ فدان المقابلة بكوبرى ٢٧ بالقبارى غرب الإسكندرية، على حد قوله، ووفق مستند منسوب إلى المحافظ.

وزعم الشناوى أن المسيرى يقود حملة للتميز بين سكان غرب الإسكندرية وغيرهم، فيلقى قمامة سكان المناطق الراقية ومخلفات الفلل والقصور فوق رؤوس سكان العشش والعشوائيات وهو أمر يجب إقالته ومحاسبته عليه فورا.

وقال "إن تعليمات المسيرى ستؤدى إلى نشوء بؤرة موبوءة بالإسكندرية، مشيرا إلى أن منطقة أم زغيو بالعجمى امتلأت بأكوام القمامة.