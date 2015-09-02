أخبار عاجلة

إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ السويس يقرر منع تغيير الزى المدرسى فى كل المراحل التعليمية

Google+ Print
محافظ السويس يقرر منع تغيير الزى المدرسى فى كل المراحل التعليمية محافظ السويس يقرر منع تغيير الزى المدرسى فى كل المراحل التعليمية
أصدر اللواء العربى السروى محافظ السويس قراراً بمنع تغيير الزى المدرسى فى كل المراحل التعليمية بداية من تعليم رياض الأطفال، حتى المرحلة الثانوية وتضمن القرار إحالة المخالفين للقرار من الإدارات المدرسية إلى جهات التحقيق.

وكان اللواء السروى قد وافق على تغيير اسم مدرسة الجبلايات الإعدادية إلى مدرسة الشهيد محمد سويلم وتغيير اسم مدرسة السويس الابتدائية الجديدة إلى مدرسة الشهيد المستشار عبد المنعم عثمان، وتغيير اسم مدرسة الصباح الابتدائية الجديدة إلى مدرسة الشهيد محمد بخيت وتغيير اسم مدرسة كبريت الإعدادية المشتركة إلى مدرسة الشهيد محمد عادل خاطر الإعدادية المشتركة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365