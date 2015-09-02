محافظ السويس يقرر منع تغيير الزى المدرسى فى كل المراحل التعليمية

أصدر اللواء العربى السروى محافظ السويس قراراً بمنع تغيير الزى المدرسى فى كل المراحل التعليمية بداية من تعليم رياض الأطفال، حتى المرحلة الثانوية وتضمن القرار إحالة المخالفين للقرار من الإدارات المدرسية إلى جهات التحقيق.

وكان اللواء السروى قد وافق على تغيير اسم مدرسة الجبلايات الإعدادية إلى مدرسة الشهيد محمد سويلم وتغيير اسم مدرسة السويس الابتدائية الجديدة إلى مدرسة الشهيد المستشار عبد المنعم عثمان، وتغيير اسم مدرسة الصباح الابتدائية الجديدة إلى مدرسة الشهيد محمد بخيت وتغيير اسم مدرسة كبريت الإعدادية المشتركة إلى مدرسة الشهيد محمد عادل خاطر الإعدادية المشتركة.