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نقابة هيئة "التأمينات" بكفر الشيخ تطالب بتحسين أجور وأوضاع العاملين

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نقابة هيئة "التأمينات" بكفر الشيخ تطالب بتحسين أجور وأوضاع العاملين نقابة هيئة "التأمينات" بكفر الشيخ تطالب بتحسين أجور وأوضاع العاملين
طالب إيهاب نبيل زمارة رئيس اللجنة النقابية بكفر الشيخ الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بتطبيق صريح نص الدستور والقانون فيما تضمنه نص الدستور صراحة فى المادة 17 على كون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هيئة مستقلة، ونص قانون الخدمة المدنية فى مادته الأولى بعدم تطبيقه على الهيئات المستقلة، ونص قانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 فى مواده 9-11-14 على استقلالية الهيئة وفتوى مجلس الدولة الصادرة فى 10 مايو 2015م، التى نصت فى حيثياتها على استقلالية الهيئة ماليا وعدم خضوعها لقانون 47 لسنة 1978 للعاملين بالدولة وبالتالى عدم خضوعها لقانون الخدمة المدنية.

وأضاف بالرغم من ما سبق وكذا ما أعلنته وزيرة التضامن من عدم خضوع العاملين بالهيئة لقانون الخدمة المدنية وتشكيل اللجان لإعداد اللوائح اللازمة لذلك فى وقت قصير، إلا أنه تلاحظ عدم الاكتراث للحالة التى عليها العاملين بالهيئة من تأثير سلبى مادى ومعنوى عند تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون.

وتابع زمارة: احتراما منا نحن العاملين بالهيئة لمؤسسات الدولة وكذا للقانون والدستور وتقديرا منا للمرحلة التى تمر بها البلاد تقدمنا فى إطار القنوات الشرعية للتعبير عن ما بداخلنا من غضب لمخالفة القائمين على الهيئة بصندوقيها، وكذا الوزارات المعنية لصريح الدستور والقانون والفتاوى الصادرة من مجلس الدولة تقدمنا بالعديد من المذكرات لفخامة السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء المعنيين إلا أنه لم يتم الرد.

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مصر 365