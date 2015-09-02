كانديس أكولا تنتظر طفلها الأول

اختارت الممثلة Candice Accola طريقة مميّزة للإعلان عن حملها بطفلها الأول من زوجها نجم الروك Joe King.

ونشرت Candice على صفحتها الخاصّة، في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها وهي ترتدي ملابس بيضاء مكتوب عليها كلمة "Baby" "طفل"، فيما كانJoe وابنتاه من زوجته السابقة يشيرون إلى بطنها.

وأرفقت نجمة المسلسل التلفزيوني الشهير "The Vampire Diaries" الصورة بعبارة جاء فيها: "أحياناً، يفضّل أن تقضي العائلة يومها بتلوين الملابس والرسم عليها، ثمّ ارتداء تلك الملابس وأخذ صورة".

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