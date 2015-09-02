بعد ما وصف كلوني بـ"الزميل" كيف ردّ نبيل الحلفاوي على حملة السخرية منه؟

بعد أن لاقت تغريدة الفنان المصري نبيل الحلفاوي، التي وصف فيها جورج كلوني بالزميل، الكثير من ردود الأفعال الساخرة والتهكمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب الممثل تغريدة أكد فيها أنه أطلق هذا الوصف على سبيل المزاح.

وكان الحلفاوي قد كتب: "أمل كلوني محامية وناشطة وكاتبة لكني أرى الاهتمام والضجة المحيطة بها مبالغ فيها حبتين. زواجها من "الزميل" كلوني نال الضجة المستحقة في حينها"، الأمر الذي عرّضه لموجة من السخرية بعد أن اعتبر نفسه زميل نجم عالمي.

وقال الحلفاوي في تغريدات أخرى، إنه كان يمازح متابعيه، ما أعطى فرصة للحاقدين للتعبير عن حقدهم والصياح الأبله للمتخلفين عقلياً، على حدّ تعبير الحلفاوي.

وأوضح الفنان أن ما قاله ممازحاً ليس له أيّ علاقة بمقارنات فنية، إلا أنّ له علاقة فقط باختلاف ظرف المكان والزمان، مستشهداً بالنجمين أحمد زكي ويحيى الفخراني بأنهما تجاوزا العديد من النجوم العالميين، وأضاف: "في نفس الوقت لا يمكن اعتبارهما زميلي لكلوني لأنّ حدود الزمالة هي الوطن العربي".

وأنهى الحلفاوي كلامه ساخراً: "أجدد استفزازي لمن صوروا توضيحي تراجعاً، فأتمنى للزملاء دي نيرو وال باتشينو وهوفمان دوام الصحة".

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