بالصورة..أحمد زاهر يرزق بطفلته الرابعة "نور"

رزق الفنان المصري أحمد زاهر وزوجته هدى بطفلة، أطلقا عليها اسم "نور"، حيث أعلن الفنان الخبر من خلال حسابه الخاص في موقع "انستغرام".

وبعد ولادة الطفلة، نشر الفنان صورة له ولابنته علّق عليها قائلاً: "الحمدالله والشكر إلى الله ربنا سبحانه وتعالى رزقني ببنوته زي القمر اسمها نور يارب اجعلها نور تنور حيانتا كلها أمين يا رب".

وقبل ساعات من الولادة، نشر أحمد صورتين جمعته بزوجته من داخل غرفة العمليات قبل أن تضع المولودة، حيث علّق على الأولى بالقول: "من قلب الحدث داخلين غرفة العمليات ادعوا لهدى تقوم بالسلامة"، وعلّق على الثانية: "من داخل غرفة العمليات ادعوا لنا".

يشار إلى أن أحمد وزوجته كانا قد أعلنا في وقت سابق أنهما سيطلقان على الطفلة اسم "نور"، إهداءاً للفنان الراحل نور الشريف الذي توفيّ الشهر الماضي، وهي طفلتهما الرابعة بعد بناتهما الثلاث: هدى وملك ومنى.

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