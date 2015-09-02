أخبار عاجلة

إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كيف ردّ باسم يوسف على وصف نبيل الحلفاوي جورج كلوني بالزميل؟

Google+ Print
كيف ردّ باسم يوسف على وصف نبيل الحلفاوي جورج كلوني بالزميل؟ كيف ردّ باسم يوسف على وصف نبيل الحلفاوي جورج كلوني بالزميل؟

الثلاثاء 01-09-2015 15:24

لا تزال تغريدة الفنان المصري نبيل الحلفاوي التي سخر فيها من التضخيم الإعلامي في لزيارة المحامية الدولية أمل علم الدين تلقى الكثير من ردود فعل المتهكّمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وصفه جورج كلوني بالزميل، حيث كتب "أمل كلوني محامية وناشطة وكاتبة لكني أرى الاهتمام والضجة المحيطة بها مبالغ فيها حبتين زواجها من "الزميل" كلوني نال الضجة المستحقة في حينها".
وكعادته في إتباع الأسلوب الكوميدي الساخر، ردّ الإعلامي باسم يوسف على كلمة "زميل" التي كتبها الحلفاوي بتغريدة جديدة نشرها تعليقاً على صورة له تجمعه بالإعلامي جون ستورات حيث كتب "صورة من الأرشيف مع (الزميل) جون ستيورات".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري