كيف ردّ باسم يوسف على وصف نبيل الحلفاوي جورج كلوني بالزميل؟

لا تزال تغريدة الفنان المصري نبيل الحلفاوي التي سخر فيها من التضخيم الإعلامي في مصر لزيارة المحامية الدولية أمل علم الدين تلقى الكثير من ردود فعل المتهكّمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وصفه جورج كلوني بالزميل، حيث كتب "أمل كلوني محامية وناشطة وكاتبة لكني أرى الاهتمام والضجة المحيطة بها مبالغ فيها حبتين زواجها من "الزميل" كلوني نال الضجة المستحقة في حينها".

وكعادته في إتباع الأسلوب الكوميدي الساخر، ردّ الإعلامي باسم يوسف على كلمة "زميل" التي كتبها الحلفاوي بتغريدة جديدة نشرها تعليقاً على صورة له تجمعه بالإعلامي جون ستورات حيث كتب "صورة من الأرشيف مع (الزميل) جون ستيورات".