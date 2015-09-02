بالصور: ماذا يفعل مدرّبو "ذا فويس" في الكواليس؟

يواصل مدربو برنامج "ذا فويس" نشر صور من كواليس البرنامج، تعكس أجواء الفرح والانسجام التي يعيشها المدرّبون الأربعة: كاظم الساهر، وعاصي الحلاني، وصابر الرباعي، وشيرين عبد الوهاب.

شيرين عبد الوهاب ـ كعادتها ـ تبدو في الصور بغاية العفوية والتلقائية، وتتصرّف على سجيّتها، كونها مدلّلة البرنامج والمرأة الوحيدة في لجنة التحكيم بين كاظم وصابر وعاصي، ما يجعل العلاقة بينهم علاقة مودة كبيرة واحترام شديد ومتبادل، مثلما يتّضح في إطلالاتهم على الشاشة، وعندما يجتمعون في المناسبات.

يُشار إلى أنّ الموسم الثاني من برنامج "ذا فويس" سيعرض قريباً، من دون أن يحدّد بعد موعداً لعرضه، في وقت قرّرت إدارة "أم بي سي" تأجيل عرض برنامج" أراب أيدول".

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