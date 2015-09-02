لغط حول فيلم تامر حسني الجديد

بعد أن نفى محمد سامي مخرج الفيلم الجديد لتامر حسني وغادة عادل أن يكون اسم الفيلم هو"أهواك"، في مقابل تأكيده في لقاء تلفزيوني قبل يومين أنه لم يتمّ الاستقرار على اسم نهائي بعد، أثار أفيش الفيلم الذي أطلقه السبكي أمس، ويحمل اسم "أهواك"، كعنوان للفيلم الكثير من التساؤلات.

واتهم البعض سامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالقيام ببروباغندا للفيلم عبر إثارة التساؤلات حول اسمه.

من جهة ثانية، كشف تامر حسني عن انتهائه من التحضير لأغنيتين للفيلم هما: "كلّ حاجة بينا"، من كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع تميم. والأغنية الثانية تحمل عنوان"هقولَك كلمة"، من كلمات أحمد علي موسى، ومن ألحان محمد النادي، ومن توزيع هيثم راضي.

عملياً، لم يتبق على الانتهاء من تصوير الفيلم إلا أيام قليلة، بعدها يصبح جاهزاً للعرض، ويعد لقاء تامر حسني بغادة عادل هو الأول لهما معاً، ويمثل عودة لتامر بعد غياب عن السينما بعد أن قدّم الجزء الثالث من فيلمه "عمر وسلمى" مع مي عز الدين.