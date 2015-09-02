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لطيفة رأفت في سجن القنيطرة

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لطيفة رأفت في سجن القنيطرة لطيفة رأفت في سجن القنيطرة

الثلاثاء 01-09-2015 23:43

زارت الفنانة المغربية لطيفة رأفت سجن مدينة القنيطرة برفقة العديد من نجوم المغرب، أبرزهم البطل العالمي في "الكاي وان" بدر هاري، والفنان عادل الميلودي، والفنان عبد العالي الغاوي، ووالي مدينة القنيطرة )مسقط رأس كل من لطيفة وبد ( رزينب العدوي.

وتدخل هذه الزيارة حسب المنظمين، في "سياق التضامن والتآزر بين الفنانين المغاربة ونزلاء سجون المملكة".

"كنا وكنتو" جديد الفنانة المغربية لطيفة رأفت

وفي سياق آخر، أصدرت الفنانة المغربية مؤخّراً أغنية تحمل عنوان "كنا وكنتو" باللهجة المغربية، وبلغ عدد مشاهديها على موقع "يوتيوب" أكثر من مليون مشاهدة في غضون أسبوعين فقط؛ والأغنية من كتابة وألحان زكريا بيقشة.

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