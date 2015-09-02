ورق الألومنيوم "الفويل" يسبب الزهايمر والتسمم الغذائى

أصبح "ورق الألومنيوم" من أساسيات المطابخ العصرية، وتمت صناعته خصيصًا لتغليف الطعام والحفاظ عليه، وأصبحت الكثير من السيدات يستخدمنه لإتمام عملية الطهى.

وقديمًا لم تكن السيدات يلجأن لاستخدام أى مواد إضافية أثناء إتمام عملية الطهى، لذلك كانت الأسرة تتمتع بصحة جيدة.

دراسات تؤكد أن ورق الألومنيوم يتسبب فى الإصابة بمرض الزهايمر

تعرض ورق الألومنيوم للدرجات الحرارة يفرز مادة سامة تصيبك بالتسمم

المواد الحمضية الأكثر تفاعلاً مع ورق الألومنيوم وتتسبب التسمم

>وتؤكد الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك العديد من الدراسات أكدت أن ورق الألومنيوم يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان، حيث إنه يجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر فى سن صغير.>وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أنه عند تعرض ورق الألومنيوم لدرجة حرارة عالية أثناء الطهى يقوم بالتفاعل مع الطعام، وتتسرب مادة الألومنيوم إلى الطعام وقد تتسبب فى حدوث التسمم الوقتى للشخص لأن هذه المادة تعد سامة.>وتنصح أخصائية التغذية العلاجية، بتجنب الطهى بالورق الألومنيوم واستبداله بورق الزبدة، وتجنب حفظ الطعام أيضًا فى الورق الألومنيوم الذى يحتوى على مادة حمضية كالليمون أو الخل حيث إنه هذه المادة تتفاعل بشكل سريع مع الورق تساهم فى إفراز المادة السامة منه سريعًا.