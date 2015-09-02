أخبار عاجلة

إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ورق الألومنيوم "الفويل" يسبب الزهايمر والتسمم الغذائى

Google+ Print
ورق الألومنيوم "الفويل" يسبب الزهايمر والتسمم الغذائى ورق الألومنيوم "الفويل" يسبب الزهايمر والتسمم الغذائى
أصبح "ورق الألومنيوم" من أساسيات المطابخ العصرية، وتمت صناعته خصيصًا لتغليف الطعام والحفاظ عليه، وأصبحت الكثير من السيدات يستخدمنه لإتمام عملية الطهى.

وقديمًا لم تكن السيدات يلجأن لاستخدام أى مواد إضافية أثناء إتمام عملية الطهى، لذلك كانت الأسرة تتمتع بصحة جيدة.

دراسات تؤكد أن ورق الألومنيوم يتسبب فى الإصابة بمرض الزهايمر


>وتؤكد الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك العديد من الدراسات أكدت أن ورق الألومنيوم يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان، حيث إنه يجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر فى سن صغير.

تعرض ورق الألومنيوم للدرجات الحرارة يفرز مادة سامة تصيبك بالتسمم


>وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أنه عند تعرض ورق الألومنيوم لدرجة حرارة عالية أثناء الطهى يقوم بالتفاعل مع الطعام، وتتسرب مادة الألومنيوم إلى الطعام وقد تتسبب فى حدوث التسمم الوقتى للشخص لأن هذه المادة تعد سامة.

المواد الحمضية الأكثر تفاعلاً مع ورق الألومنيوم وتتسبب التسمم


>وتنصح أخصائية التغذية العلاجية، بتجنب الطهى بالورق الألومنيوم واستبداله بورق الزبدة، وتجنب حفظ الطعام أيضًا فى الورق الألومنيوم الذى يحتوى على مادة حمضية كالليمون أو الخل حيث إنه هذه المادة تتفاعل بشكل سريع مع الورق تساهم فى إفراز المادة السامة منه سريعًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365