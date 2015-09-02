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الهيئة الدولية للربو الشعبى GINA تمنح الدكتور هشام طراف لقب سفير

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الهيئة الدولية للربو الشعبى GINA تمنح الدكتور هشام طراف لقب سفير الهيئة الدولية للربو الشعبى GINA تمنح الدكتور هشام طراف لقب سفير
منحت الهيئة الدولية للربو الشعبى GINA التابعة لمنظمة الصحة العالمية الدكتور هشام طراف أستاذ الحساسية بطب قصر العينى، جائزة ولقب سفير لها عن شهر أغسطس 2015 تقديرًا منها لجهوده وأبحاثه فى مجال خدمة مرض الربو الشعبى فى ومنطقة حوض البحر المتوسط.

وقال الدكتور هشام طراف إنه سيقوم بتسلم الجائزة فى أمستردام بهولندا ضمن فعاليات المؤتمر السنوى الدولى للجمعية الأوروبية للأمراض الصدرية، والذى سيعقد يوم السبت الموافق 26 من سبتمبر الجارى.

وقال إن الهيئة الدولية للربو الشعبى جينا تضم فى عضويتها أكثر من 150 دولة وهى المسئولة عن عمل وتحديث الخطوط الاسترشادية العالمية للتشخيص وعلاج الربو الشعبى، والذى يتبعها الأطباء فى مختلف دول العالم.

وأشار إلى أنه تم نشر خبر الحصول على الجائزة على الموقع الرسمى للهيئة الدولية للربو الشعبى جينا WWW.GINASTHMA. COM.

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مصر 365

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