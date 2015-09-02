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دفاع المتهم مع محافظ الشرقية الأسبق يستشكل لوقف تنفيذ حبسه بتهمة التظاهر

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دفاع المتهم مع محافظ الشرقية الأسبق يستشكل لوقف تنفيذ حبسه بتهمة التظاهر دفاع المتهم مع محافظ الشرقية الأسبق يستشكل لوقف تنفيذ حبسه بتهمة التظاهر
تقدم المحامى على عبد الفتاح، باستشكال إلى المستشار محمد عبد الشاقى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد موكله مصطفى إبراهيم السيد المتهم فى نفس قضية المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية الأسبق فى عهد المعزول محمد مرسى، بالحبس سنتين لإدانته بالتظاهر.

وتضمن الاستشكال طلباً لمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر، التى أصدرت حكماً بتخفيف العقوبة ضد المتهم ومحافظ الشرقية السابق بالحبس سنتين بدلاً من 4 سنوات، بوقف تنفيذ الحكم لحين الانتهاء من الفصل فى الطعن المقدم أمام محكمة النقض.

يأتى هذا فى أعقاب قيام محامى المتهم، بتسليم محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، مذكرة الطعن على حبسه سنتين بتهمة التظاهر، مطالباً بإلغاء تلك العقوبة.

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