218 مرشحاً ومرشحة في انتخابات جازان والأحساء وحفر الباطن ووادي الدواسر

جازان - رؤى مصطفى، الأحساء - صالح المحيسن، حفر الباطن - فهد المريخي، وادي الدواسر - عبدالله الحمدان

شهدت المراكز الانتخابية البلدية في جازان والأحساء وحفر الباطن ووادي الدواسر تسجيل المرشحين والمرشحات لعضوية المجالس البلدية.

ففي جازان وصل عدد المرشحين والمرشحات لعضوية المجالس البلدية بمنطقة جازان في اليوم الأول لمرحلة تسجيل المرشحين 151 منهم 143 رجلا و8 نساء، ممن تنطبق عليهم شروط الناخبين بعد تدقيق الأوراق الثبوتية من قبل أعضاء 52 مركزاً انتخابيا 26 رجلا و26 نساء خصصت للمرشحين والمرشحات.

وأوضح أمين منطقة جازان رئيس اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بالمنطقة في دورتها الثالثة محمد بن حمود الشايع خلال جولته على المراكز الانتخابية المخصصة لتسجيل المرشحين، أن مرحلتي قيد الناخبين وتسجيل المرشحين تسيران بشكل سلس وفق ضوابط ولوائح الانتخابات البلدية، مبيناً أن هناك جولات ميدانية ل56 مأمور ضبط للمخالفات الانتخابية على المراكز الانتخابية 28 رجلا، و28 نساء يقومون برصد جميع المخالفات والملاحظات أثناء مراحل العملية الانتخابية.

وفي الأحساء سجل أكثر من 10 مرشحين بينهم نساء في أول يوم من مرحلة تسجيل (المُرشحين، المُرشحات).

فيما شهد احد المراكز الانتخابية في الاحساء امس الأول قيد اكبر ناخب "83 عاماً" حتى حينه ضمن قائمة الناخبين وذلك في مرحلة قيد الناخبين والتي تستمر حتى 1 ذو الحجة المقبل ويتخللها مرحلة تسجيل "المرشحين والمرشحات" عن الدوائر الانتخابية ال11 في الاحساء.

وفي موضوع ذي صلة، أوضح رئيس البلدية في محافظة حفر الباطن رئيس اللجنه الفرعية المحلية الانتخابات البلدية بالمحافظة نايف بن سعيدان وصل عدد المرشحين مساء أمس في محافظة حفر الباطن 50 مرشحا للرجال وسيدة واحدة فقط.

وقال: إن هناك جولات ميدانية لاعضاء اللجان المركزية على مدار اليوم، مؤكدًا بدء تسجيل المرشحين في المرحلة الاولى بكل يسر وسهولة وهذا يعود بعد توفيق الله والاستعدادات والتجهيزات البشرية والمادية والوعي الثقافي لدى الاهالي حفر الباطن والمراكز التابعة لها مشيدًا باللجان العاملة الرجالية والنسائية.

وفي محافظة وادي الدواسر قيد مركز الترشيح الانتخابي خمسة رجال وامرأة يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس.