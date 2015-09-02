طيران التحالف يشن عدة غارات على مواقع الحوثيين وقوات صالح بصنعاء

شن طيران التحالف العربى، صباح اليوم الأربعاء، عدة غارات جوية على مواقع الحوثيين وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بالعاصمة صنعاء.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية، إن حوالى أربع غارات جوية إستهدفت قاعدة الديلمى الجوية قرب مطار صنعاء ومعسكر الصيانة شمال العاصمة.

وبحسب المصادر، فإن دوى انفجارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من المواقع المستهدفة، ولم ترد تقارير بعد بشأن ما إذا كانت الغارات خلفت خسائر مادية أو بشرية.

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