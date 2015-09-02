م. الغبان: العملية الانتخابية بتبوك واضحة للجميع وتسير وفق آلية شفافة

أكد وكيل أمانة منطقة تبوك عضو اللجنة المحلية لانتخابات المجالس البلدية بالمنطقة م. إبراهيم الغبان أن انتخابات المجالس البلدية بالمنطقة ستتيح اختيار ذوي الكفاءة والخبرة لإدارة الخدمات البلدية سواء من قبل المرشحين أو المرشحات، مشيراً إلى أن نظام المجالس البلدية الجديد سيرفع من سقف طموحات المواطنين والمواطنات الذين يتطلعون لمرشحين يلبون احتياجاتهم ومتطلباتهم الخدمية.

وقال م. الغبان إن تجربة الدورة الثالثة للمجالس البلدية، كانت مختلفة عن التجربتين الأولى والثانية، حيث شهدت العملية الانتخابية بالمنطقة منذ انطلاقتها الأولى سلاسة في الأداء والتسجيل، ونشهد مرحلة أخرى من هذه الدورة بتسجيل "المرشحين والمرشحات"، وشاهد الجميع شفافية في الآلية وتنظيما مختلفا، ووعيا أكبر من قبل المرشحين الذين بادروا بالتسجيل وتعاملوا مع العملية التنظيمية بكل مسؤولية، إضافة إلى المشاركة الأمنية الواسعة في تنظيم الدخول والخروج من المراكز الانتخابية.

وأضاف وكيل أمانة منطقة تبوك أن المفهوم الانتخابي الذي تقوم عليه الانتخابات البلدية في المملكة يتمثل في مبدأ مشاركة المواطن في رسم وتطوير الخدمات البلدية والمشاركة في صنع القرار فيها، وأنه يجب على المواطن والمواطنة أن يختاروا المرشح الذي سيمثلهم، وفق أسس موضوعية مبنية على البرنامج الانتخابي للمرشح، محذراً المرشحين من اتباع أساليب غير نظامية لاستمالة الناخبين، مشيراً إلى أنه يجب على المرشح اتباع القواعد التي أقرتها الأنظمة واللوائح الانتخابية.